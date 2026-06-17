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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter zerschneidet Kabel von mehreren Straßenlaternen (14./15.06.2026)

Rielasingen-Worblingen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein Unbekannter auf der Riedernstraße mehrere Straßenlaternen beschädigt, indem er die Deckel der Laternen entfernte, die Kabel herausriss und durchtrennte. Der dadurch entstandene Schaden dürfte bei rund 1.500 Euro liegen.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher der mutwilligen Beschädigungen nimmt der Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731 917036 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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