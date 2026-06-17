Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen

Lkr. Tuttlingen) Auto kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum: Ein Leichtverletzter (16.06.2026)

Wehingen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person hat sich am Dienstagabend auf der L 433 ereignet.

Ein 32-jähriger Mann war gegen 19 Uhr mit seinem Citroën von Reichenbach in Richtung Egesheim unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Der leicht verletzte Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Der Citroën war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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