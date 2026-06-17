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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Elektronikgeschäft in der Scheffelstraße (17.06.2026)

Singen (ots)

In der Nacht auf Mittwoch sind Unbekannte in ein Elektronikgeschäft in der Scheffelstraße eingebrochen. Gegen 03.45 Uhr schlugen zwei dunkel gekleidete Personen die Glaseingangstür des O2-Shops ein und gelangten so in die Innenräume des Ladens. Dort entwendeten sie mehrere Ausstellungshandys, ehe sie in Richtung Ekkehardstraße flüchteten.

Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich des Handyladens beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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