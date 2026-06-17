Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Verkehrskontrolle endet mit mehreren Anzeigen (16.06.2026)

Stockach (ots)

Infolge einer Verkehrskontrolle hat sich ein junger Mann am Dienstagabend mehrere Anzeigen "eingehandelt". Gegen 22.40 Uhr fiel Beamten des Reviers Stockach auf dem Hägerweg ein Rollerfahrer auf, der mit einem nicht zugelassenen Zweirad unterwegs war. Im Rahmen der daraufhin durchgeführten Kontrolle ergab sich neben dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt der Verdacht, dass der 23-Jährige zudem unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Damit nicht genug, fanden die Polizisten bei der Durchsuchung des Mannes schließlich auch noch einen Teleskopschlagstock auf und stellten bei der weiteren Überprüfung außerdem fest, dass er keine Fahrerlaubnis besaß. In der Folge musste der 23-Jährige den Roller stehenlassen, den Schlagstock und die Fahrzeugschlüssel abgeben und die Beamten zur Blutentnahme begleiten.

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