Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Beim Ausparken Rollerfahrer touchiert - 72-Jähriger verletzt (16.06.2026)

Konstanz (ots)

Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall auf der Straße "Am Briel" am Dienstagnachmittag verletzt worden. Ein 20-Jähriger parkte auf Höhe der Hausnummer 64 aus und übersah dabei einen in Richtung Bismarcksteig fahrenden 72-Jährigen auf einem Roller. Infolge der Kollision stürzte der 72-Jährige und verletzte sich dabei. Er kam zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand durch den Zusammenstoß Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro.

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