Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Fürstenberg) Raub in der Riedstraße - Polizei sucht Zeugen (11.06.2026)

Konstanz (ots)

Das Kriminalkommissariat Konstanz sucht Zeugen zu einem Raub, der sich am vergangenen Donnerstag in der Riedstraße ereignet hat.

Gegen 4 Uhr befand sich ein 65-Jähriger im Bereich zwischen dem Kreisverkehr Riedstraße/Max-Stromeyer-Straße und dem Bahnübergang Wollmatingen. Dort soll ein unbekannter Täter den Mann zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Anschließend schlug er ihm mit der Faust ins Gesicht, entriss ihm einen mintgrünen Rucksack und eine blaue Tragetasche und flüchtete anschließend in Begleitung eines weiteren, ebenfalls unbekannten Mannes. Beide waren zwischen 25 und 30 Jahre alt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-0 bei der Polizei zu melden.

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