Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Brigachtal

Schwarzwald Baar Kreis) Feuer an der Bahnhofstraße (15.06.2026)

Brigachtal (ots)

In einem Gebäude an der Bahnhofstraße im Brigacher Ortsteil Klengen hat sich am Montag, gegen 22 Uhr, ein Brand ereignet. Aus unbekannter Ursache entstand im Bereich der Mülltonnen ein Feuer, das glücklicherweise nicht auf das Gebäude übergriff. Doch verqualmte das Feuer die Wohnräume sehr stark, so dass die Feuerwehr nach dem Löschen das Gebäude noch lüften musste. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern noch an. Durch die schnelle Evakuierung der Bewohner des Gebäudes blieben alle Beteiligten unverletzt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

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