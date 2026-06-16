Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Altstadt) Versuchter Einbruch in Schmuckgeschäft in der Münzgasse (14./15.06.2026)

KN-Altstadt (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte versucht, in ein Geschäft in der Münzgasse einzubrechen. Zwischen 22 Uhr und 6 Uhr machten sich die Täter an der Eingangstür des Schmuckladens zu schaffen, gelangten jedoch offensichtlich nicht in die Innenräume.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, das im Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch stehen könnte, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell