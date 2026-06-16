Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Staad) Einbruch in Tennisclub in der Eichhornstraße (014.06.2026)

KN-Staad (ots)

Am Sonntagabend ist es zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten des Tennisclubs "Helle-Müller" in der Eichhornstraße gekommen. Gegen 22.30 Uhr verschafften sich die Täter über eine Tür im hinteren Bereich des Gebäudes gewaltsam Zutritt. Im Inneren gelangten sie über eine weitere Tür in die Räume einer ehemaligen Gaststätte. Bis auf ein paar Flaschen Spirituosen aus einem Abstellraum, entwendeten sie jedoch nichts.

Die Höhe des an den Türen entstandenen Schadens dürfte im Bereich mehrerer hundert Euro liegen.

Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

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