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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen
Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Einbruch an der Werderstraße (11.06.2026 - 12.06.2026)

Donaueschingen (ots)

Unbekannte haben sich im Zeitraum von Donnerstag, 12:30 Uhr, bis Freitag, 9:00 Uhr, in ein Gebäude an der Werderstraße Zutritt verschafft. Durch Gewalteinwirkung gelangten sie ins Gebäude und brachen dort einen Stahlschrank auf. Den Inhalt entwendeten sie und verließen das Objekt. Mit zwei erbeuteten EC-Karten gelang es ihnen noch in derselben Nacht Geld abzuheben. Die zugehörigen PIN waren bei den EC-Karten gelagert. Der Schaden liegt im hohen vierstelligen Bereich. Das Polizeirevier in Donaueschingen bittet um Hinweise, die, unter der Nummer 0771 / 837830, gemeldet werden können.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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