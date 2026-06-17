Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden

Landkreis Rottweil) Lastwagen im "Loch" festgefahren (16.06.2026)

Aichhalden (ots)

Am Dienstagvormittag ist es auf der Straße "Loch" von Aichhalden in Richtung Schiltach-Erdlinsbach zu einer längerfristigen Verkehrsbehinderung durch einen festgefahrenen Lastwagen gekommen.

Ein 39-jähriger Fahrer eines Sattelzuges befuhr gegen 10 Uhr die Strecke, als der Auflieger in einen Graben rutschte und das Fahrzeug nicht mehr weiterfahren konnte.

Für die aufwendigen Bergungsmaßnahmen durch ein Abschleppunternehmen musste die Straße vollständig gesperrt werden. Bei der Sperrung unterstützte der Bauhof Aichhalden die Einsatzmaßnahmen. Ein Bergekran befreite den Lastwagen schließlich aus seiner misslichen Lage.

Nach Abschluss der Bergung wurde die Strecke gegen 16:15 Uhr wieder für den Straßenverkehr freigegeben. Es entstand kein Sachschaden.

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