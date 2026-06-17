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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald
Schwarzwald Baar Kreis) Zebrastreifen ignoriert - Zeugenaufruf (16.06.2026)

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung ist es am Dienstag, um 18:30 Uhr, auf der Friedrichstraße gekommen. Während ein 58-Jähriger an der Straße einen Zebrastreifen überquerte, missachtete der Fahrer eines schwarzen Seats dessen Vorrang. Er fuhr weiter, während sich der Fußgänger nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen konnte. Der Seat fuhr indes einfach davon. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen in Verbindung zu setzten (Tel.: 07724 / 949500).

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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