Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Zebrastreifen ignoriert - Zeugenaufruf (16.06.2026)

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung ist es am Dienstag, um 18:30 Uhr, auf der Friedrichstraße gekommen. Während ein 58-Jähriger an der Straße einen Zebrastreifen überquerte, missachtete der Fahrer eines schwarzen Seats dessen Vorrang. Er fuhr weiter, während sich der Fußgänger nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen konnte. Der Seat fuhr indes einfach davon. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen in Verbindung zu setzten (Tel.: 07724 / 949500).

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