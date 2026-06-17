Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Rottweil) Frontalkollision: Zwei Leichtverletzte und etwa 68.000 Euro Schaden (16.06.2026)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es auf der Hochmössinger Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei Autos gekommen.

Gegen 17:00 Uhr geriet eine 59-jährige Fahrerin eines VW ID.4 vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden VW Polo eines 53-Jährigen. In der Folge wurde der Polo auf den dahinterfahrenden Fiat einer 32-jährigen Fahrerin geschoben.

Sowohl die 59-Jährige, also auch der 53-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Fahrerin des ID.4 in ein örtliches Krankenhaus.

An den beiden VW entstand Totalschaden. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die beschädigten Fahrzeuge. Der Fiat blieb fahrbereit. Die Freiwillige Feuerwehr war zur technischen Hilfeleistung an der Unfallstelle und reinigte die Fahrbahn. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 68.000 Euro.

Das Polizeirevier Oberndorf hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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