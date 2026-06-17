Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen

Lkr. Tuttlingen) Vorfahrt missachtet - etwa 14.000 Euro Sachschaden (16.06.2026)

Wehingen (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es an der Einmündung Siemensstraße / Deilinger Straße zu einem Vorfahrtsunfall mit zwei Autos gekommen.

Gegen 17 Uhr bog ein 45-jähriger Fahrer eines Fiat von der Siemensstraße in die Deilinger Straße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 68-jährigen Mercedes-Fahrers, der in Richtung Deilingen unterwegs war. Im Kreuzungsbereich stießen beiden Autos zusammen.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 14.000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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