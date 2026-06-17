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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen
Lkr. Tuttlingen) Vorfahrt missachtet - etwa 14.000 Euro Sachschaden (16.06.2026)

Wehingen (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es an der Einmündung Siemensstraße / Deilinger Straße zu einem Vorfahrtsunfall mit zwei Autos gekommen.

Gegen 17 Uhr bog ein 45-jähriger Fahrer eines Fiat von der Siemensstraße in die Deilinger Straße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 68-jährigen Mercedes-Fahrers, der in Richtung Deilingen unterwegs war. Im Kreuzungsbereich stießen beiden Autos zusammen.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 14.000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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