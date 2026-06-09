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Polizei Paderborn

POL-PB: E-Scooter Fahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Paderborn (ots)

(md) Am Montag, 08. Mai gegen 16.45 Uhr kam es an der Kreuzung Ferdinandstraße und Paderborner Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mitsubishi, an dessen Steuer eine 69 Jahre alte Frau saß und einem 14 Jahre alten Jugendlichen auf einem E-Scooter, der sich dabei schwer verletzte.

Die Frau war auf der Ferdinandstraße in Richtung Paderborner Straße unterwegs, hielt an der Einmündung und wollte dann nach rechts auf die Paderborner Straße abbiegen. Zeitgleich war der E-Scooter-Fahrer nach ersten Erkenntnissen entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Geh-/ und Radweg der Paderborner Straße aus Richtung der Straße Allee in Richtung Sennelager unterwegs und es kam zum Zusammenstoß.

Der Jugendliche, der keinen Helm trug, verletzte sich dabei schwer und kam in eine Spezialklinik nach Bielefeld. Weiterhin entstand geringer Sachschaden.

Da die Polizei Paderborn festgestellt hat, dass es bezüglich der richtigen Handhabung von E-Scootern immer wieder Unsicherheiten und Fehlverhalten gibt, hat sie auf ihrer Homepage eine Informationsseite zum sicheren Umgang mit E-Scootern aufgesetzt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/sicher-unterwegs-mit-dem-e-scooter

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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