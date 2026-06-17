Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen

Lkr. Rottweil) Auto kommt von der Fahrbahn ab, überschlägt sich und prallt gegen Baum: Eine Schwerverletzte (16.06.2026)

Dunningen (ots)

Am Dienstagnachmittag hat sich auf der K 5537 ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person ereignet.

Eine 84-jährige Fahrerin eines VW befuhr gegen 16:15 Uhr die Kreisstraße von der B 462 kommend in Richtung Lackendorf. Auf Höhe eines Rastplatzes kam sie in einer leichten Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte zunächst mit einem Leitpfosten, überquerte den Rastplatz und fuhr anschließend auf ein privates, nicht eingezäuntes Gartengrundstück. Dort überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und prallte schließlich gegen einen Apfelbaum. Der Baum wurde durch den Aufprall entwurzelt und das Auto kam auf der Seite zum Liegen.

Die 84-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Die Freiwillige Feuerwehr befreite die Fahrerin aus ihrem Wagen und übergab sie dem Rettungsdienst. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein örtliches Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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