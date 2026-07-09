LPI-GTH: Pkw beschädigt
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Ein oder mehrere unbekannte Personen beschädigten die Frontscheibe eines in der Gustav-Freytag-Straße geparkten Citroen. Am, auf einem Parkplatz befindlichen, Pkw entstand dadurch Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 07. Juli, 15.00 Uhr und gestern, 05.30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0170965/2026) entgegen. (jd)
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Landespolizeiinspektion Gotha
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