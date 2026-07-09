LPI-GTH: Angefahren
Eisenach (Wartburkreis) (ots)
Ein 39-jähriger Fahrer eines Mercedes Transporters befuhr gestern Morgen rückwärts die Karlstraße. Dabei bemerkte er augenscheinlich eine 68-jährige Fußgängerin nicht und touchierte die Frau. Diese wurde dadurch schwer verletzt und im weiteren Verlauf mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (jd)
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