LPI-GTH: Angefahren

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde gestern Vormittag ein 35-jähriger Fahrer eines Mercedes in der Hauptstraße kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 35-Jährigen wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: ...

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