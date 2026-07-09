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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Angefahren

Eisenach (Wartburkreis) (ots)

Ein 39-jähriger Fahrer eines Mercedes Transporters befuhr gestern Morgen rückwärts die Karlstraße. Dabei bemerkte er augenscheinlich eine 68-jährige Fußgängerin nicht und touchierte die Frau. Diese wurde dadurch schwer verletzt und im weiteren Verlauf mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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