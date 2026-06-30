Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Sperrmüll brennt

Wittingen (ots)

Die Polizei Wittingen sucht Zeugen zu zwei Bränden. Beide ereigneten sich in der Nacht auf den heutigen Dienstag.

Zunächst wurden Polizei und Feuerwehr gegen 00:45 Uhr in den Fuhlenriedweg gerufen. Dort brannte Sperrmüll, der sich auf dem Gehweg vor einem Grundstück befand. Durch das Feuer wurde auch der Grundstückszaun beschädigt.

Nur etwa eine Stunde später, gegen 01:50 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr erneut wegen eines brennenden Sperrmüllhaufens gerufen. In diesem Fall befand sich der Brandort in der Bödeckerstraße. Dort griff das Feuer vom Sperrmüll auf einen Bauwagen über, der direkt an der Grundstücksgrenze stand. Beide Brände konnten durch die Freiwillige Feuerwehr Wittingen gelöscht werden. Es wurden keine Personen verletzt.

Zu den eingeleiteten Ermittlungen werden Zeugen gesucht. Hinweise auf verdächtige Personen an den Brandorten nimmt die Polizei Wittingen unter der Telefonnummer 05831 25200 entgegen.

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