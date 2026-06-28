Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pressebericht am Wochenende 26. bis 28. Juni 2026

LK Gifhorn (ots)

Trunkenheitsfahrten:

27.06.2026, 03:55 Uhr - Calberlah, Hauptstraße

Ein 48-jähriger Fahrzeugführer eines PKW wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten eine Alkoholisierung (1,42 Promille) sowie auch einen möglichen Betäubungsmittel- und Medikamenteneinfluss fest. Es folgte die Blutentnahme sowie Sicherstellung des Führerscheins.

27.06.2026, 04:43 Uhr - Gifhorn, Braunschweiger Straße

Eine Flucht vor der Polizei endete für einen 26-Jährigen mit mehreren Strafverfahren und einer Blutprobe. Er entzog sich mit seinem E-Scooter einer beabsichtigten Verkehrskontrolle und fuhr hierbei grob verkehrswidrig und rücksichtslos, um der Kontrolle zu entgehen. Nichtsdestotrotz konnte er durch die Beamten gestellt werden. Seine Motivation lag vermutlich in einer Alkoholisierung begründet (1,17 Promille). Zudem wurde festgestellt, dass der E-Scooter schneller fuhr, als zulässig. Eine passende Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen.

Neben der obligatorischen Blutentnahme folgt nun ein Strafverfahren.

27.06.2026, 17:40 Uhr - Elbe-Seitenkanal

Zu einem nicht alltäglichen Polizeieinsatz kam es am frühen Abend des Samstages für Beamte der Polizeiinspektion Gifhorn. Über den Notruf 112 der Leitstelle des Landkreises Gifhorn wurde ein gekentertes Boot auf dem Elbe-Seitenkanal im Bereich der Kanalbrücke zwischen Westerbeck und Grußendorf gemeldet. Glücklicherweise befanden sich keine Personen in Not. Bei der polizeilichen Aufnahme des Sachverhaltes stellten die Beamten fest, dass der verantwortliche Bootsführer mit 1,15 Promille alkoholisiert war. Auch hier folgten die Blutentnahme sowie Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Schiffsverkehr.

Verkehrsunfälle:

27.06.2026, 12:18 Uhr - K29 zwischen Transvaal und Stüde

Über den Notruf 112 der Leitstelle des Landkreises Gifhorn wurde ein schwerer Verkehrsunfall zwischen Transvaal und Stüde gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine 73-jährige Unfallverursacherin vermutlich auf Grund der hohen Temperaturen einen medizinischen Notfall erlitt, auf die Gegenspur geriert und in weiterer Folge von der Fahrbahn abkam. Sie durchfuhr ein Getreidefeld und kam vor einem Grundstück zum Stehen. Im Gegenverkehr kam es durch das glückliche Erkennen der Situation nicht zu einem Frontalzusammenstoß mit einem 46-Jährigen, welcher mit seinem PKW die K29 in Richtung Stüde befuhr und noch rechtzeitig ausweichen konnte. Die 73-Jährige wurde vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch versorgt und einem Klinikum zugeführt.

27.06.2026, 12:23 Uhr - Gamsen, Hamburger Straße

Am Mittag des 27.06.2026 ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Hamburger Straße, welcher polizeiliche Bedeutung erst dadurch erlangte, weil sich die Unfallbeteiligten nach einer eigentlichen Selbsteinigung untereinander derart stritten, dass sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten ereignete und in weiterer Folge als Schlägerei im Bereich der Hamburger Straße über den polizeilichen Notruf gemeldet wurde. Schnell waren mehrere Streifenwagen vor Ort und konnten die erhitzten Gemüter wieder beruhigen. Es folgte die Aufnahme wechselseitiger Körperverletzungsanzeigen. In Folge der körperlichen Auseinandersetzung kam es zu leichten Verletzungen bei den beteiligten Personen.

Ruhestörungen:

Landkreisweit mussten im Landkreis Gifhorn resultierend aus den lauen Sommernächten eine Vielzahl an Ruhestörungen durch Funkstreifenwagen angefahren werden. Durch häufige Einsicht und einer sich dann anschließenden Rücksichtnahme waren diese Polizeieinsätze allerdings schnell wieder beendet.

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