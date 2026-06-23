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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Gegenstand prallt auf Windschutzscheibe - Zeugen gesucht

Schwülper (ots)

Am Abend des 10. Juni 2026, gegen 18:45 Uhr, fuhr eine 42-Jährige mit ihrem BMW 540 auf der Bundesautobahn 2 in Richtung Berlin. Kurz vor der Anschlussstelle Braunschweig-Hafen prallte ein bislang unbekannter Gegenstand auf die Windschutzscheibe. Die Scheibe wurde im Bereich der Fahrerseite großflächig durch Risse beschädigt. Zudem drangen kleine Splitter in den Innenraum des BMW. Die 42-Jährige blieb unverletzt.

Zum Zeitpunkt des Aufpralls befand sich die 42-Jährige nach eigenen Angaben mit ihrem Pkw unter einer Fußgängerbrücke, die sich wenige hundert Meter vor der genannten Anschlussstelle befindet. Personen auf der Brücke hatte die 42-Jährige nicht wahrgenommen. Ob der Gegenstand von der Brücke geworfen wurde oder auf andere Weise in Richtung des Fahrzeugs gelangte, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei Meine hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Wer am 10. Juni 2026 gegen 18:45 Uhr Personen auf oder an der Fußgängerbrücke gesehen oder Beobachtungen zu möglichen Wurfhandlungen von der Brücke gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05304 91130 bei der Polizei in Meine zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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