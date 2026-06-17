PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizei lobt Zivilcourage

Gifhorn (ots)

Im Nachgang zu einem vermeintlichen Unfallgeschehen kann die Polizei Gifhorn ein großes Lob für gelebte Zivilcourage aussprechen. Am gestrigen Abend, gegen 20:50 Uhr, wählten mehrere Hinweisgeber den Notruf: Auf der Braunschweiger Straße sei ein Kind angefahren worden. Als die ersten Beamten vor Ort eintrafen, klärte sich schnell auf, dass es zu keinem Verkehrsunfall gekommen war. Ein 17-Jähriger hatte einen epileptischen Anfall erlitten und war auf die Fahrbahn gestürzt. Daraufhin stoppten mehrere Passanten den Fahrzeugverkehr, eilten zu dem Jugendlichen und leisteten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe. Der 17-Jährige wurde anschließend im alarmierten Rettungswagen behandelt.

Die Polizei lobt ausdrücklich das engagierte Handeln der Passanten. Sie erkannten sofort, dass der Jugendliche Hilfe benötigte, schauten nicht weg, sondern sicherten den Einsatzort ab und halfen dem Jugendlichen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte. Dieses schnelle und beherzte Handeln verdient Anerkennung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 16.06.2026 – 15:14

    POL-GF: Polizeieinsatz an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule

    Gifhorn (ots) - Am Nachmittag des heutigen Dienstags, gegen 14:00 Uhr, kam es an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Gifhorn zu einem Polizeieinsatz. Auslöser war die Mitteilung zweier Schüler gegenüber dem Schulpersonal: Auf dem Schulhof sei eine Person mit einer Schusswaffe. Vor Eintreffen der Polizei hatte der Mann das Schulgelände jedoch verlassen. Die alarmierten Einsatzkräfte fuhren mit mehreren Streifenwagen zur ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 11:03

    POL-GF: Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

    Gifhorn (ots) - Die Polizei Gifhorn wurde am gestrigen späten Nachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der Braunschweiger Straße gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 22-Jährige mit ihrem Volkswagen Touran von der Ausfahrt eines Supermarktparkplatzes nach links auf die Braunschweiger Straße einbiegen. Dabei übersah sie einen Mercedes-Benz, der die Braunschweiger Straße in Richtung Süden befuhr. Es kam ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 09:28

    POL-GF: Polizeieinsatz am Montagnachmittag

    Gifhorn (ots) - Zu einem öffentlichkeitswirksamen Polizeieinsatz kam es am späten Montagnachmittag in Gifhorn. Ein Zeuge wählte gegen 17:00 Uhr den Notruf. Er gab an, beobachtet zu haben, dass ein Mann auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Braunschweiger Straße eine Schreckschusswaffe gezogen und diese einer Begleitperson gezeigt habe. Zudem solle der Mann ein Messer bei sich geführt haben. Als die ersten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren