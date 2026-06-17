Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizei lobt Zivilcourage

Gifhorn (ots)

Im Nachgang zu einem vermeintlichen Unfallgeschehen kann die Polizei Gifhorn ein großes Lob für gelebte Zivilcourage aussprechen. Am gestrigen Abend, gegen 20:50 Uhr, wählten mehrere Hinweisgeber den Notruf: Auf der Braunschweiger Straße sei ein Kind angefahren worden. Als die ersten Beamten vor Ort eintrafen, klärte sich schnell auf, dass es zu keinem Verkehrsunfall gekommen war. Ein 17-Jähriger hatte einen epileptischen Anfall erlitten und war auf die Fahrbahn gestürzt. Daraufhin stoppten mehrere Passanten den Fahrzeugverkehr, eilten zu dem Jugendlichen und leisteten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe. Der 17-Jährige wurde anschließend im alarmierten Rettungswagen behandelt.

Die Polizei lobt ausdrücklich das engagierte Handeln der Passanten. Sie erkannten sofort, dass der Jugendliche Hilfe benötigte, schauten nicht weg, sondern sicherten den Einsatzort ab und halfen dem Jugendlichen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte. Dieses schnelle und beherzte Handeln verdient Anerkennung.

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