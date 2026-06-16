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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizeieinsatz am Montagnachmittag

Gifhorn (ots)

Zu einem öffentlichkeitswirksamen Polizeieinsatz kam es am späten Montagnachmittag in Gifhorn. Ein Zeuge wählte gegen 17:00 Uhr den Notruf. Er gab an, beobachtet zu haben, dass ein Mann auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Braunschweiger Straße eine Schreckschusswaffe gezogen und diese einer Begleitperson gezeigt habe. Zudem solle der Mann ein Messer bei sich geführt haben.

Als die ersten Einsatzkräfte auf dem Parkplatz eintrafen, hatte sich die vom Zeugen beschriebene Person bereits zu Fuß entfernt. Die Personenbeschreibung wurde an die eingesetzten Kräfte weitergegeben, die daraufhin Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann einleiteten. Dabei trafen zwei Beamte Minuten später am nahegelegenen Bahnhof Gifhorn Stadt auf eine Person, auf die die Beschreibung des bis dahin unbekannten Mannes zutraf. Aufgrund der möglichen Gefährdungslage und der unklaren Bewaffnung wurde die Person aufgefordert, sich auf den Boden zu legen. Anschließend wurde der Mann durchsucht; gefährliche Gegenstände wurden dabei nicht aufgefunden. Es stellte sich schnell heraus, dass es sich nicht um die gesuchte Person handelte. Der Mann wurde umgehend aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Gegen 17:20 Uhr meldete sich der Zeuge erneut telefonisch bei der Polizei und teilte mit, dass er den gesuchten Mann auf dem Fußweg der Braunschweiger Straße gesehen habe. Die Einsatzkräfte trafen ihn schließlich im rückwärtigen Bereich eines ungenutzten Grundstücks an der Braunschweiger Straße an. Er befand sich in Begleitung von drei Frauen. Da weiterhin von einer möglichen Bewaffnung des Mannes ausgegangen werden musste, wurde er aufgefordert, sich auf den Boden zu legen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden keine gefährlichen Gegenstände aufgefunden. In einem Raum eines auf dem Grundstück befindlichen, leerstehenden Hauses wurde im Zuge der Sachverhaltsaufnahme ein Messer aufgefunden und sichergestellt.

Der 37-Jährige wurde zur Dienststelle der Polizei Gifhorn gebracht und noch am Abend aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die Ermittlungen hat der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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