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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Schwer verletzt nach Baumunfall

Grußendorf (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend gegen 19:45 Uhr auf der Landesstraße 289. Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr ein 28-Jähriger mit seinem GMC-Pick-up auf der Landesstraße von Grußendorf in Richtung Westerbeck. Auf der Strecke wollte er nach links auf einen Feldweg abbiegen. Während des Abbiegevorgangs überholte ein 23-Jähriger mit seinem Audi A3 den Pick-up. Es kam zu einem leichten seitlichen Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. In der Folge kam der Audi nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum.

Durch den Unfall wurde der 23-Jährige im Fahrzeugwrack eingeklemmt. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr befreite ihn. Anschließend wurde er zunächst im Rettungswagen behandelt und danach mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Braunschweig geflogen. Der 28-Jährige blieb unverletzt.

Während der GMC weiter fahrbereit war, entstand am Audi ein Totalschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden. Für die Rettungsmaßnahmen und die polizeiliche Unfallaufnahme war eine Sperrung der Landesstraße erforderlich. Der Verkehr wurde abgeleitet. Die Sperrung konnte gegen 21:45 Uhr aufgehoben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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