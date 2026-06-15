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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Audi beschädigt - Zeugen gesucht

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht. Den bisherigen Ermittlungen zufolge stellte eine 32-Jährige ihren Audi A4 Avant am Mittwoch, dem 10.06.2026, gegen 09:00 Uhr auf dem Parkplatz, der sich zwischen dem Restaurant "Brasserie Paulas" und der Konrad-Adenauer-Straße befindet, ab. Als sie gegen 12:00 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie Lackbeschädigungen an der linken Fahrzeugseite fest. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte den Audi vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Parkplatz entfernt. Den sichergestellten Spuren zufolge dürfte das verursachende Fahrzeug weiß lackiert gewesen sein. Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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