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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Grußendorf (ots)

Am Morgen des heutigen Freitags wurde bei Grußendorf eine 45-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Fuß schwer verletzt. Dem bisherigen Stand der Ermittlungen der Polizei Weyhausen zufolge wollte eine 18-Jährige mit ihrem Audi gegen 07:30 Uhr aus dem Heideweg auf die Kreisstraße 29 einbiegen. Obwohl sie langsam in den Einmündungsbereich einfuhr, übersah sie eine Radfahrerin, die in Richtung der Ortsmitte von Grußendorf fuhr. Die Radfahrerin bremste und stürzte daraufhin. Im weiteren Verlauf rollte der Audi über den Fuß der Frau. Dabei kam es ersten Erkenntnissen zufolge zu schweren Verletzungen am Fuß. Die 45-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die 18-Jährige blieb unverletzt, stand aber erkennbar unter dem Eindruck des Unfallgeschehens. Das Fahrrad und der Audi blieben unbeschädigt.

Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Dabei mussten Polizeibeamte mehrfach Autofahrer zum Weiterfahren auffordern, da diese ihre Fahrt unnötig verlangsamten und das Geschehen an der Unfallstelle beobachteten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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