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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Wer saß am Steuer?

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn ermittelt nach einem Verkehrsunfall. Es werden Zeugen gesucht, die gesehen haben, wer das unfallverursachende Fahrzeug gesteuert hat.

Gestern Abend gegen 20:35 Uhr kam es an der Kreuzung Calberlaher Damm / Alter Postweg zu einem Verkehrsunfall. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wollte ein 31-Jähriger mit seinem Audi A3 vom Calberlaher Damm nach links in den Alten Postweg fahren. Aufgrund von Gegenverkehr musste er jedoch kurz warten. Bevor er schließlich abbiegen konnte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Audi A6, der vom Alten Postweg nach rechts auf den Calberlaher Damm abbog.

Alle Insassen blieben unverletzt. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme gab ein 26-jähriger Insasse an, den Audi A6 gefahren zu haben. Die ebenfalls 26-jährige Insassin gab übereinstimmend an, Beifahrerin gewesen zu sein. Es bestehen jedoch Anhaltspunkte, die Zweifel an diesen Angaben begründen. Die Polizei sucht daher Zeugen, die Auskunft darüber geben können, ob ein Mann oder eine Frau den schwarzen Audi A6 zum Unfallzeitpunkt gefahren hat. Hinweise dazu werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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