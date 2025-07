Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verdächtige beobachtet - Diebe mit Laptop?

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben sich in der Steinmetzstraße mit einem Laptop an einem Pkw zu schaffen gemacht. Die Polizei vermutet, dass die Verdächtigen das Funksignal des Autoschlüssels aus der Wohnung der Fahrzeughalterin verlängern wollten, um den Wagen zu öffnen.

Ein Zeuge hatte die Beobachtung in der Nacht zum Freitag gemacht und später die 31-Jährige informiert. Wie die Frau am Montag bei der Polizei anzeigte, parkte ihr Mercedes auf der Straße. Drei Männer standen demnach an dem Wagen. Einer von ihnen sei auffallend groß und schlank gewesen. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand wurde aus dem Fahrzeug nichts gestohlen.

Die Polizei warnt: Wenn Ihr Auto über ein "Keyless Go"-System verfügt, bewahren Sie den Autoschlüssel in einem sicheren Behälter auf. Sicher aufgehoben sind die Schlüssel in einer Metallbox mit entsprechender Abschirmung. Im Handel werden solche Schlüsselboxen angeboten. Diebe können dann die Funkwellen des Schlüssels bis zu Ihrem Auto nicht verlängern. So verhindern Sie, dass Ihr Wagen unberechtigt geöffnet beziehungsweise gestohlen werden kann. |erf

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell