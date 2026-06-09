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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260609 - 0733 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Schwerer Raub mit Pfefferpistole unter Jugendlichen - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(la) Am Montagabend (08. Juni 2026) wurden fünf Jugendliche im Hessencenter von einer dreiköpfigen Gruppe junger Männer überfallen und ausgeraubt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Gegen 18:20 Uhr befanden sich fünf Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren im Hessencenter. Dort seien drei männliche Personen auf sie zugekommen, hätten sie mit Pfefferpistolen bedroht und die Herausgabe ihrer Taschen und Basecaps verlangt. Das Interesse der Täter lag hierbei ausschließlich auf den Taschen und Mützen. Die Tatverdächtigen hätten vor der Herausgabe explizit das Ausleeren der Taschen gefordert.

Im Anschluss verließen die drei unbekannten Täter den Tatort und bestiegen eine U-Bahn in Richtung Innenstadt.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

1) Männlich, ca. 16-17 Jahre alt, ca. 180 cm groß, osteuropäisches Erscheinungsbild, großer Kopf, abstehende Ohren, schwarz gekleidet, schwarze Gucci-Kappe

2) Männlich, ca. 16-17 Jahre alt, ca. 180 cm groß, braune Haare mit blond gefärbten Akzenten, hellblaue Jacke, graue Hose

3) Männlich, ca. 16-17 Jahre alt, ca. 180 cm groß, orientalisches Erscheinungsbild, schwarze Haare, schwarz gekleidet, große Bauchtasche mit weißen Akzenten

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich bei der sachbearbeitenden Dienststelle unter der Rufnummer 069 / 755 - 55408 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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