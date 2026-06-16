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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn wurde am gestrigen späten Nachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der Braunschweiger Straße gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 22-Jährige mit ihrem Volkswagen Touran von der Ausfahrt eines Supermarktparkplatzes nach links auf die Braunschweiger Straße einbiegen. Dabei übersah sie einen Mercedes-Benz, der die Braunschweiger Straße in Richtung Süden befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde keiner der insgesamt fünf Fahrzeuginsassen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich jedoch Hinweise darauf, dass der 20-jährige Fahrer des Mercedes-Benz zum Zeitpunkt des Unfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Schnelltest erhärtete den Verdacht. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die beiden Fahrzeuge wurden an der jeweiligen Front erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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