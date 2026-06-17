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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ermittlungen nach wechselseitiger Körperverletzung

Gifhorn (ots)

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn hat die Ermittlungen nach wechselseitiger Körperverletzung aufgenommen. Am gestrigen Dienstagabend, gegen 20:20 Uhr, wählte ein Zeuge den Notruf und meldete eine verletzte Person an der Braunschweiger Straße, in Höhe der Bergstraße.

Die alarmierten Beamten trafen am Einsatzort auf einen 23-Jährigen. Dieser blutete stark am Kopf und wurde umgehend durch den kurz darauf eingetroffenen Rettungsdienst behandelt.

Auf dem Gelände einer Brachimmobilie stellten die Beamten einen weiteren Mann fest. Dieser versuchte augenscheinlich, sich beim Erblicken der Einsatzkräfte vom Ort zu entfernen. Die Beamten konnten ihn jedoch stellen. Es handelte sich um einen 27-Jährigen.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge kam es zwischen den beiden Personen auf dem Grundstück zunächst zu einem verbalen Streit. Im weiteren Verlauf entwickelte sich daraus eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei soll der 27-Jährige den 23-Jährigen mit einem Gegenstand gegen den Kopf geschlagen haben.

Aufgrund seiner Kopfverletzung musste der 23-Jährige nach einer ersten Behandlung am Einsatzort zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Im Rahmen der Beweissicherung wurden bei beiden Beteiligten Blutproben entnommen. Die einzelnen Tathandlungen und Tatbeteiligungen sind Teil der aufgenommenen Ermittlungen. Diese hat der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn am Morgen des 17.06.2026 übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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