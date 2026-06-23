Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Im Bus gestürzt - Zeugen gesucht

Osloß (ots)

Die Polizei Weyhausen sucht Zeuginnen und Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits Ende Mai ereignete. Den bisherigen Ermittlungen zufolge bestieg ein 90-Jähriger am 21. Mai 2026 in Osloß einen Bus, um nach Wolfsburg zu fahren. Bevor er sich setzen konnte, soll der Bus so abrupt losgefahren sein, dass der Mann sowie weitere Fahrgäste stürzten. Dabei zog sich der 90-Jährige einen Bruch im Bereich der Hüfte zu. In Wolfsburg wurde er durch einen Rettungswagen in das Klinikum Wolfsburg gebracht.

Im Rahmen der inzwischen eingeleiteten Ermittlungen sucht die Polizei Weyhausen Fahrgäste des Busses sowie weitere Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des Busses machen können oder den Sturz beobachtet haben. Die Fahrt fand am Nachmittag des 21. Mai 2026 statt. Der Bus fuhr gegen 15:45 Uhr von der Ortsmitte Osloß in Richtung Wolfsburg. Zeuginnen und Zeugen sowie weitere Hinweisgebende werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05362 947980 bei der Polizei Weyhausen zu melden.

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