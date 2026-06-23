PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Im Bus gestürzt - Zeugen gesucht

Osloß (ots)

Die Polizei Weyhausen sucht Zeuginnen und Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits Ende Mai ereignete. Den bisherigen Ermittlungen zufolge bestieg ein 90-Jähriger am 21. Mai 2026 in Osloß einen Bus, um nach Wolfsburg zu fahren. Bevor er sich setzen konnte, soll der Bus so abrupt losgefahren sein, dass der Mann sowie weitere Fahrgäste stürzten. Dabei zog sich der 90-Jährige einen Bruch im Bereich der Hüfte zu. In Wolfsburg wurde er durch einen Rettungswagen in das Klinikum Wolfsburg gebracht.

Im Rahmen der inzwischen eingeleiteten Ermittlungen sucht die Polizei Weyhausen Fahrgäste des Busses sowie weitere Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des Busses machen können oder den Sturz beobachtet haben. Die Fahrt fand am Nachmittag des 21. Mai 2026 statt. Der Bus fuhr gegen 15:45 Uhr von der Ortsmitte Osloß in Richtung Wolfsburg. Zeuginnen und Zeugen sowie weitere Hinweisgebende werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05362 947980 bei der Polizei Weyhausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 17.06.2026 – 11:55

    POL-GF: Ermittlungen nach wechselseitiger Körperverletzung

    Gifhorn (ots) - Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn hat die Ermittlungen nach wechselseitiger Körperverletzung aufgenommen. Am gestrigen Dienstagabend, gegen 20:20 Uhr, wählte ein Zeuge den Notruf und meldete eine verletzte Person an der Braunschweiger Straße, in Höhe der Bergstraße. Die alarmierten Beamten trafen am Einsatzort auf einen 23-Jährigen. Dieser blutete stark am Kopf und wurde ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 09:55

    POL-GF: Polizei lobt Zivilcourage

    Gifhorn (ots) - Im Nachgang zu einem vermeintlichen Unfallgeschehen kann die Polizei Gifhorn ein großes Lob für gelebte Zivilcourage aussprechen. Am gestrigen Abend, gegen 20:50 Uhr, wählten mehrere Hinweisgeber den Notruf: Auf der Braunschweiger Straße sei ein Kind angefahren worden. Als die ersten Beamten vor Ort eintrafen, klärte sich schnell auf, dass es zu keinem Verkehrsunfall gekommen war. Ein 17-Jähriger hatte einen epileptischen Anfall erlitten und war auf die ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 15:14

    POL-GF: Polizeieinsatz an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule

    Gifhorn (ots) - Am Nachmittag des heutigen Dienstags, gegen 14:00 Uhr, kam es an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Gifhorn zu einem Polizeieinsatz. Auslöser war die Mitteilung zweier Schüler gegenüber dem Schulpersonal: Auf dem Schulhof sei eine Person mit einer Schusswaffe. Vor Eintreffen der Polizei hatte der Mann das Schulgelände jedoch verlassen. Die alarmierten Einsatzkräfte fuhren mit mehreren Streifenwagen zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren