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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Böschung in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Brome (ots)

Die Polizei Gifhorn ermittelt in einer Brandsache vom 14.06.2026 und sucht Zeugen. Gegen 19:35 Uhr wurde die Polizei über ein Feuer an der Böschung des Kleinen Ohresees in Brome informiert. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen. An der Ufergrünfläche entstand Sachschaden. Eine Ausbreitung des Feuers konnte durch die alarmierte Feuerwehr verhindert werden.

Eine Zeugin wurde kurz vor Brandausbruch auf eine Person aufmerksam, die sich mit einem schwarzen E-Roller vom späteren Brandort entfernte. Diese Person wurde als männlich, 16 bis 18 Jahre alt und schlank beschrieben. Bekleidet war die Person mit einem dunklen Kapuzenpullover, dessen Kapuze trotz warmer Witterung nahezu vollständig zugezogen war. Zudem waren blonde Haare erkennbar.

Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen bittet die Polizei Gifhorn um Hinweise zu der beschriebenen Person. Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 05371 980-0 bei der Polizei Gifhorn.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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