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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Streit eskaliert - Mann mit Messer verletzt

Mutterstadt (ots)

Am Samstag, 06.06.2026, kam es gegen 00:30 Uhr in der Bleichstraße in Mutterstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nachdem der Abend zunächst zusammen mit mehreren Personen verbracht wurde kam es zum Streit zwischen einem 20-Jährigen und einem 23-Jährigen. Im Verlauf der Auseinandersetzung setzte der 23-Jährige ein Messer gegen den 20-jährigen Geschädigten ein und verletzte diesen am Arm, dem Rücken und den Händen. Die Auseinandersetzung konnte durch das Einwirken von vor Ort befindlichen Personen beendet werden. Der Geschädigte wurde in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://www.polizei.rlp.de/?id=1377

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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