Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: 100.000 Euro Schaden - Wer hat den Täter gesehen?

Gifhorn (ots)

Betrüger haben in dieser Woche mit der Masche "Falscher Polizeibeamter" 100.000 Euro erbeutet. Am Montagmittag klingelte das Telefon eines Firmeninhabers aus dem Gifhorner Nordkreis. Der Anrufer stellte sich als Polizist vor und gab an, gegen den 64-Jährigen laufe ein Ermittlungsverfahren. Hintergrund seien angebliche Vorwürfe, im Darknet mit Kinderpornografie und Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Der angebliche Polizist konnte das Unternehmen des 64-Jährigen benennen und erhöhte den Druck mit der Aussage, dass es schwierig sei, die Vorwürfe zu entkräften und man sich bereits um seinen Ruf sorgen müsse. Nach anfänglichen Zweifeln schenkte der 64-Jährige dem Anrufer Glauben. In einem anschließenden Videoanruf erweckten die Täter zudem den Eindruck eines offiziellen Verfahrens, indem sie dauerhaft Wappen der Polizei einblendeten.

Im weiteren Gespräch wurde dem 64-Jährigen in Aussicht gestellt, der Polizei im Rahmen eines verdeckten Einsatzes helfen zu können. Unter Nennung genauer Einzelheiten sollte er bei verschiedenen Banken insgesamt 100.000 Euro abheben und anschließend übergeben.

Als der 64-Jährige gegenüber dem Mann im Gespräch Zweifel an der Echtheit äußerte, wurde ihm erwidert, er könne jederzeit die "110" anrufen. Dem kam der 64-Jährige auch nach. Da er jedoch den laufenden Anruf nicht beendet hatte, blieb die Verbindung zu den Betrügern bestehen. Diese versicherten ihm, dass alles seine Richtigkeit habe.

Am Dienstagmorgen kam es zu einer weiteren Kontaktaufnahme der Täter. Sie instruierten den 64-Jährigen, woraufhin er bei mehreren Banken Geld abhob und dieses anschließend in Gifhorn an eine bislang unbekannte Person übergab.

Hierzu sucht die Polizei Gifhorn im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen Zeuginnen und Zeugen. Der Geschädigte beschrieb den Abholer als Mann im Alter von etwa 50 Jahren. Der Täter war ca. 170 cm groß, hatte helle, kurz geschnittene Haare und war dunkel gekleidet. Zudem trug die Person einen Mundschutz. Zur Übergabe des Geldes kam es am 23.06.2026 zwischen 13:30 Uhr und 13:45 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz zwischen dem Gifhorner Schloss und dem Kreishaus II. Hinweise zur Person und zu einem möglichen Fortbewegungsmittel werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin: Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Echte Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte fordern niemals Bargeld oder Wertsachen am Telefon. Geben Sie keine Informationen zu Ihren finanziellen Verhältnissen oder zu Wertsachen im Haus preis. Legen Sie bei verdächtigen Anrufen sofort auf, auch wenn es schwerfällt. Rufen Sie anschließend selbst bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle an. Nutzen Sie dabei niemals die Rückruftaste und lassen Sie sich auch nicht verbinden. Sprechen Sie mit Angehörigen oder Vertrauenspersonen über ungewöhnliche Anrufe.

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