Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am Montag (08.06.2026) kam es in der Straße Alter Postweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher sich anschließend vom Unfallort entfernte, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Gegen 08.30 Uhr befuhr der Geschädigte mit einem Kleinlaster die Straße Alter Postweg in nördlicher Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 48 kam ihm ein weißer Transporter entgegen, der auf die Fahrspur des Geschädigten geriet und dabei dessen Fahrzeug am Außenspiegel touchierte. Der Fahrer des weißen Transporters entfernte sich nach dem Unfall. Der entstanden Sachschaden liegt im mittleren zweistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. Der Geschädigte hat die deutsche Staatsangehörigkeit

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