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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Vier Verletzte bei Verkehrsunfällen

Meinersen (ots)

Bei zwei Verkehrsunfällen am gestrigen Montag wurden insgesamt vier Personen verletzt. Zu einem der Unfälle sucht die Polizei Zeugen.

Am Vormittag, gegen 11:00 Uhr, wollte ein 72-Jähriger auf der Bundesstraße 188 bei Hardesse wenden und fuhr dazu zunächst in eine Haltebucht. Beim Wiedereinfahren auf die Fahrbahn übersah er einen von hinten herannahenden Nissan X-Trail. Dieser prallte mit der Front in die linke Fahrzeugseite des Volkswagen Touran des 72-Jährigen. Alle drei Insassen der Fahrzeuge, der 72-Jährige im Volkswagen sowie die 24-jährige Fahrerin des Nissan und ihre 22-jährige Beifahrerin, wurden durch den Zusammenstoß verletzt. Drei Rettungswagen brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Die beiden beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden wird zunächst auf 35.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße musste für etwa eine Stunde in beide Richtungen gesperrt werden.

Zum zweiten Unfall kam es gegen 14:35 Uhr auf der Landesstraße 299 zwischen Ahnsen und Müden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr eine 25-Jährige mit ihrem Mercedes-Benz in Richtung Müden. In einer Kurve fuhr ein entgegenkommendes Auto so weit links, dass es zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel kam. Da die 25-Jährige das Seitenfenster geöffnet hatte, wurde ihr Arm durch den Außenspiegel getroffen. Bei einer ersten Behandlung durch den Rettungsdienst konnte eine Fraktur des Arms nicht ausgeschlossen werden. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Das entgegenkommende Fahrzeug hatte seine Fahrt nach dem Zusammenstoß unerlaubt fortgesetzt. Den gesicherten Spuren und Angaben der 25-Jährigen zufolge handelte es sich um einen grauen Volkswagen, möglicherweise einen Golf. Die Fahrerin soll eine ältere Frau mit grauen Haaren und Brille gewesen sein. Im Zusammenhang mit diesem Verkehrsunfall sucht die Polizei Meinersen Zeugen. Hinweise zu dem Fahrzeug oder der bislang unbekannten Fahrerin nimmt die Polizei Meinersen unter der Telefonnummer 05372 9733-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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