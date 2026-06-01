LPI-SHL: Mit dem Moped überschlagen
Rohr (ots)
Sonntagnachmittag befuhr eine 17-jährige Mopedfahrerin die Landstraße zwischen Rohr und Ellingshausen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie auf gerader Strecke die Kontrolle über ihr Moped, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Am Moped entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die 17-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.
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