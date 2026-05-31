LPI-SHL: Sachbeschädigung an einem Bagger
Suhl (ots)
Unbekannte beschädigten im Zeitraum vom 22.05.2026 bis 23.05.2026 einen Bagger, welcher auf einem Schotterparkplatz in Steinbach-Hallenberg, Hammerweg, abgestellt wurde. Der Bagger stand gegenüber der Glascontainer. Es wurden zwei Scheiben, vermutlich mittels einer Softairwaffe, eingeschossen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2000,- Euro. Die Polizei Suhl bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich mit der Bezugsnummer 0129089/2026 unter der Telefonnumer 03681-3690 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
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