LPI-SHL: Sachbeschädigung
Bad Salzungen (ots)
Am 30.05.2026 gegen 03:10 Uhr kam es in der Albert-Schweitzer-Straße in Bad Salzungen zu einer Sachbeschädigung. Durch einen unbekannten Täter wurde die Glaseinfassung einer Hauseingangstür eingeschlagen. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 300,- Euro.
Die Polizei Bad Salzungen bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich mit der Bezugsnummer 0133399/2026 unter der Telefonnumer 03695-5510 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell