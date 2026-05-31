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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung

Bad Salzungen (ots)

Am 30.05.2026 gegen 03:10 Uhr kam es in der Albert-Schweitzer-Straße in Bad Salzungen zu einer Sachbeschädigung. Durch einen unbekannten Täter wurde die Glaseinfassung einer Hauseingangstür eingeschlagen. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 300,- Euro.

Die Polizei Bad Salzungen bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich mit der Bezugsnummer 0133399/2026 unter der Telefonnumer 03695-5510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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