Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung

Bad Salzungen (ots)

Am 30.05.2026 gegen 03:10 Uhr kam es in der Albert-Schweitzer-Straße in Bad Salzungen zu einer Sachbeschädigung. Durch einen unbekannten Täter wurde die Glaseinfassung einer Hauseingangstür eingeschlagen. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 300,- Euro.

Die Polizei Bad Salzungen bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich mit der Bezugsnummer 0133399/2026 unter der Telefonnumer 03695-5510 zu melden.

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