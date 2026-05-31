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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Barchfeld (ots)

Am Freitagmittag gegen 13:30 Uhr kam es in Barchfeld auf Höhe der dortigen Tankstelle zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 30-jähriger VW-Fahrer befuhr die B 19 aus Richtung Meiningen kommend und wollte an der Abfahrt Barchfeld auf die L 1027 abbiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtberechtigen Pkw BMW, welcher in Richtung Bad Liebenstein unterwegs war. Es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeugen und die Fahrzeugführer mussten in der Folge medizinisch versorgt werden. Die Straße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Weiterhin mussten die beiden Fahrzeuge abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 18.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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