LPI-SHL: Kontrolle über Motorrad verloren

Suhl (ots) - Ein 81-jähriger Mann wurde von einem angeblichen Inkasso Dienst schriftlich aufgefordert einen mittleren vierstelligen Betrag zu begleichen. Dieser habe mehrere mündliche Verträge u. a. mit Lottogesellschaften geschlossen. Wenn der Mann den Aufforderungen nicht nachkommen würde, käme ein Mitarbeiter vorbei. Der 81-jährige ging auf diese Forderung glücklicherweise nicht ein und erstattete Anzeige. Seinen Sie misstrauisch und lassen Sie sich in keinen Fall ...

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