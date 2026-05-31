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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kontrolle über Motorrad verloren

Oberhof (ots)

Am 30.05.2026 gegen 15:30 Uhr befuhr ein 22-jähriger Motorrad-Fahrer 
die L3247 von Zella-Mehlis nach Oberhof. In einer Linkskurve verlor 
dieser die Kontrolle über das Maotorrad und kam zu Sturz. Die Folgen 
waren erheblicher Sachschaden am Motorrad und eine Fraktur des linken
Fußes beim Fahrer.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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