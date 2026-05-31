LPI-SHL: Kontrolle über Motorrad verloren
Oberhof (ots)
Am 30.05.2026 gegen 15:30 Uhr befuhr ein 22-jähriger Motorrad-Fahrer die L3247 von Zella-Mehlis nach Oberhof. In einer Linkskurve verlor dieser die Kontrolle über das Maotorrad und kam zu Sturz. Die Folgen waren erheblicher Sachschaden am Motorrad und eine Fraktur des linken Fußes beim Fahrer.
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