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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ungewollt neuen Stromvertrag abgeschlossen

Schmalkalden (ots)

Zwei Männer klingelten Donnerstagabend bei einer Seniorin in der 
Straße "Martin-Luther-Ring" in Schmalkalden. Sie gaben sich als 
Mitarbeiter ihres Energieversorgers aus und verlangten persönliche 
Daten unter anderem die Bankdaten von der Frau, da angeblich ihre 
Abschlagszahlungen reduziert werden sollen. Des Weiteren sollte sie 
auf dem Telefon etwas unterschreiben, was sie auch tat. Anschließend 
entfernten sich die Täter in einen schwarzen Mercedes mit dem 
Kennzeichenkürzel "TK". Später erhielt die Frau eine E-Mail, dass sie
einen neuen Stromvertrag abgeschlossen hatte.
Seien Sie misstrauisch und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. 
Gewähren Sie keinen fremden Personen ohne Legitimation Zugang zu 
Ihrer Wohnung und geben Sie niemals persönliche Daten heraus oder 
unterschreiben etwas ohne vorherige Prüfung. Wenden Sie sich 
persönlich an Ihren Energieversorger oder im Zweifelsfall an die 
Polizei unter der Rufnummer 110.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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