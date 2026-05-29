Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ungewollt neuen Stromvertrag abgeschlossen

Schmalkalden (ots)

Zwei Männer klingelten Donnerstagabend bei einer Seniorin in der Straße "Martin-Luther-Ring" in Schmalkalden. Sie gaben sich als Mitarbeiter ihres Energieversorgers aus und verlangten persönliche Daten unter anderem die Bankdaten von der Frau, da angeblich ihre Abschlagszahlungen reduziert werden sollen. Des Weiteren sollte sie auf dem Telefon etwas unterschreiben, was sie auch tat. Anschließend entfernten sich die Täter in einen schwarzen Mercedes mit dem Kennzeichenkürzel "TK". Später erhielt die Frau eine E-Mail, dass sie einen neuen Stromvertrag abgeschlossen hatte. Seien Sie misstrauisch und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Gewähren Sie keinen fremden Personen ohne Legitimation Zugang zu Ihrer Wohnung und geben Sie niemals persönliche Daten heraus oder unterschreiben etwas ohne vorherige Prüfung. Wenden Sie sich persönlich an Ihren Energieversorger oder im Zweifelsfall an die Polizei unter der Rufnummer 110.

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