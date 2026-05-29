LPI-SHL: Parkunfall unter Alkohol
Schmalkalden (ots)
Beim Rückwärtsfahren stieß ein 35-jähriger Autofahrer Donnerstagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Schmalkalden gegen einen anderen Pkw, wodurch an beiden Autos Sachschaden entstand. Ein mit dem Verursacher durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Pomille, weshalb eine Blutentnahme folgte. Der Führerschein des 35-Jährigen wurde sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Den Mann erwartet eine Anzeige.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell