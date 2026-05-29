LPI-SHL: Parkunfall unter Alkohol

Suhl (ots) - Ein 35-jähriger Mann begab sich Donnerstagnachmittag zu einer Firma in der Schneekopfstraße in Suhl. Er nahm ein Elektro-Sense im Wert von 250 Euro an sich und versuchte sich mit dem Gerät zu entfernen. Zwei Zeugen beobachteten den Diebstahl und verfolgten den Täter. Als der 35-Jährige das bemerkte, ließ er das Diebesgut zurück und versuchte zu flüchteten. Die beiden Männer konnten ihn stellen und ...

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