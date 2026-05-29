LPI-SHL: Alkoholisiert aufgefahren
Meiningen (ots)
Eine 37-jährige Autofahrerin musste Donnerstagnachmittag verkehrsbedingt an einer Ampel in der Leipziger Straße in Meiningen halten. Der hinter ihr fahrende 76-jährige Autofahrer bemerkte das zu spät und fuhr auf. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Unfallverursacher einen Atemalkoholwert von 1,08 Promille fest. Eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins und eine Anzeige waren die Folge.
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