PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Cannabispflanzen beschlagnahmt

Schmalkalden (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen waren am Donnerstag in einer Gartenanlage in Schmalkalden im Einsatz. Auf dem Gartengrundstück eines Mannes fanden die Polizisten insgesamt 30 Cannabispflanzen verschiedener Wuchshöhe. Die Pflanzen wurden beschlagnahmt und eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 29.05.2026 – 10:47

    LPI-SHL: Zeugen verhindern Diebstahl

    Suhl (ots) - Ein 35-jähriger Mann begab sich Donnerstagnachmittag zu einer Firma in der Schneekopfstraße in Suhl. Er nahm ein Elektro-Sense im Wert von 250 Euro an sich und versuchte sich mit dem Gerät zu entfernen. Zwei Zeugen beobachteten den Diebstahl und verfolgten den Täter. Als der 35-Jährige das bemerkte, ließ er das Diebesgut zurück und versuchte zu flüchteten. Die beiden Männer konnten ihn stellen und ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 09:54

    LPI-SHL: Graffitischmiererei

    Schleusingen (ots) - Unbekannte Täter schmierten in der Zeit von Freitagabend bis Dienstagabend Graffiti an die Hauswand eines Einfamilienhauses in der Gartenstraße in Schleusingen. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0131234/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 09:25

    LPI-SHL: Gezündelt

    Schleusingen (ots) - Drei Kinder im Alter von 12 bis 13 Jahren befanden sich Donnerstagnachmittag in einem leerstehenden Gebäude in der Kurhausstraße in Schleusingen. Zwei der Personen entzündeten ein kleines Feuer, wodurch sich starker Rauch entwickelte. Laut eigenen Aussagen traten die Kinder das Feuer aus und verließen anschließend das Gebäude. Die Feuerwehr wurde durch Zeugen informiert und löschte Holz und Unrat. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren