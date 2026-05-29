LPI-SHL: Cannabispflanzen beschlagnahmt
Schmalkalden (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen waren am Donnerstag in einer Gartenanlage in Schmalkalden im Einsatz. Auf dem Gartengrundstück eines Mannes fanden die Polizisten insgesamt 30 Cannabispflanzen verschiedener Wuchshöhe. Die Pflanzen wurden beschlagnahmt und eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz aufgenommen.
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