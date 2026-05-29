PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gezündelt

Schleusingen (ots)

Drei Kinder im Alter von 12 bis 13 Jahren befanden sich Donnerstagnachmittag in einem leerstehenden Gebäude in der Kurhausstraße in Schleusingen. Zwei der Personen entzündeten ein kleines Feuer, wodurch sich starker Rauch entwickelte. Laut eigenen Aussagen traten die Kinder das Feuer aus und verließen anschließend das Gebäude. Die Feuerwehr wurde durch Zeugen informiert und löschte Holz und Unrat. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 29.05.2026 – 09:08

    LPI-SHL: Mopedfahrer erfasst

    Diedorf (ots) - Ein 89-jähriger Autofahrer wollte Donnerstagabend aus Richtung Diedorf kommend an der Einmündung der B285 nach links in Richtung Gewerbegebiet Empfertshausen abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 15-jährigen Mopedfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Jugendliche wurde durch den Aufprall gegen einen in der Einmündung wartenden Pkw geschleudert und schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Moped war nicht mehr ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 08:23

    LPI-SHL: Starke Rauchentwicklung durch Brand

    Viernau (ots) - Freitag (29.05.2026) gegen 02:30 Uhr brannte es aus bislang ungeklärter Ursache im Kellerbereich eines Einfamilienhauses in der Springstiller Straße in Viernau. Um sich vor der starken Rauchentwicklung zu schützen, konnte sich eine 76-jährige Bewohnerin auf den Balkon in Sicherheit bringen. Eine Nachbarin rief die Feuerwehr. Nach der Untersuchung im Rettungswagen wurde die 76-Jährige entlassen. Die ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 13:05

    LPI-SHL: Versuchte Brandstiftung

    Meiningen (ots) - Unbekannte Täter brachten in der Zeit zwischen Dienstagmorgen und Mittwoch, 17:30 Uhr, eine Glasflasche gefüllt mit einer brennbaren Flüssigkeit an der Unterseite eines in der Straße "Am Kiliansberg" in Meiningen geparkten weißen Pkw Opels an. Der oder die Unbekannten entzündeten die Flüssigkeit - da jedoch nur eine kleine Flamme aus der Flasche loderte und diese vom Fahrzeug abfiel, entstand am Auto kein Schaden. Die Polizisten löschten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren