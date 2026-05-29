LPI-SHL: Gezündelt
Schleusingen (ots)
Drei Kinder im Alter von 12 bis 13 Jahren befanden sich Donnerstagnachmittag in einem leerstehenden Gebäude in der Kurhausstraße in Schleusingen. Zwei der Personen entzündeten ein kleines Feuer, wodurch sich starker Rauch entwickelte. Laut eigenen Aussagen traten die Kinder das Feuer aus und verließen anschließend das Gebäude. Die Feuerwehr wurde durch Zeugen informiert und löschte Holz und Unrat. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.
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