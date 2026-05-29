LPI-SHL: Gezündelt

Meiningen (ots) - Unbekannte Täter brachten in der Zeit zwischen Dienstagmorgen und Mittwoch, 17:30 Uhr, eine Glasflasche gefüllt mit einer brennbaren Flüssigkeit an der Unterseite eines in der Straße "Am Kiliansberg" in Meiningen geparkten weißen Pkw Opels an. Der oder die Unbekannten entzündeten die Flüssigkeit - da jedoch nur eine kleine Flamme aus der Flasche loderte und diese vom Fahrzeug abfiel, entstand am Auto kein Schaden. Die Polizisten löschten die ...

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