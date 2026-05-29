Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen verhindern Diebstahl

Suhl (ots)

Ein 35-jähriger Mann begab sich Donnerstagnachmittag zu einer Firma in der Schneekopfstraße in Suhl. Er nahm ein Elektro-Sense im Wert von 250 Euro an sich und versuchte sich mit dem Gerät zu entfernen. Zwei Zeugen beobachteten den Diebstahl und verfolgten den Täter. Als der 35-Jährige das bemerkte, ließ er das Diebesgut zurück und versuchte zu flüchteten. Die beiden Männer konnten ihn stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Dabei leistete er Widerstand und verletzte die Zeugen leicht. Gegenüber der Polizisten machte der Täter zudem falsche Angaben zu seinen Personalien. Ihn erwartet eine Anzeige.

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