LPI-SHL: Graffitischmiererei

Diedorf (ots) - Ein 89-jähriger Autofahrer wollte Donnerstagabend aus Richtung Diedorf kommend an der Einmündung der B285 nach links in Richtung Gewerbegebiet Empfertshausen abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 15-jährigen Mopedfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Jugendliche wurde durch den Aufprall gegen einen in der Einmündung wartenden Pkw geschleudert und schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Moped war nicht mehr ...

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