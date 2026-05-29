LPI-SHL: Graffitischmiererei
Schleusingen (ots)
Unbekannte Täter schmierten in der Zeit von Freitagabend bis Dienstagabend Graffiti an die Hauswand eines Einfamilienhauses in der Gartenstraße in Schleusingen. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0131234/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell