Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebstahl - Zeugen gesucht

Benshausen (ots)

Donnerstagabend gegen 18:00 Uhr betraten zwei unbekannte Männer einen Einkaufsmarkt in der Benshäuser Straße in Benshausen. Sie füllten einen mitgeführten Beutel mit Nahrungs- und Genussmitteln und während einer der beiden Täter die Kassiererin ablenkte, verließ der andere ohne zu bezahlen den Markt. Auf dem Parkplatz sprach eine Mitarbeiterin die Männer an, woraufhin die beiden flüchteten. Da sich Passanten in ihren Weg stellten, ließen sie das Diebesgut zurück und liefen davon. Sachdienliche Hinweise zu den beiden Männern nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0132055/2026 entgegen.

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